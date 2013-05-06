В Навои прошел смотр-конкурс юных краеведов области

НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 6 мая. /УЗИНФОРМ/. 6 мая в Навои в детском областном центре "Баркамол авлод" прошел областной этап республиканского смотра-конкурса юных краеведов на тему "Узлигингдан айланай улкам!" ("Люблю твою неповторимость, мой край родной!").

Конкурс проведен центром "Баркамол авлод" совместно с областным комитетом охраны природы. В конкурсе приняли участие участники школьных кружковых команд по краеведению со всех районов и городов региона.

Целью конкурса является пропаганда среди учащихся более широкого изучения географических, природных и этнографических особенностей родного края, его населения и их уклада жизни, развитие у учащихся наблюдательности и самостоятельного мышления, оценка их культурно-эстетических познаний.

Участники конкурса подготовили стенные газеты, фотостенды, видеодемонстрации, художественные рисунки, отвечали на тестовые вопросы, показывали умение ориентироваться на местности и т.д.

По решению жюри, первое место присвоено членам кружка краеведов детского центра "Баркамол авлод" города Навои, карманинские краеведы оказались на втором месте, третье место - у учащихся Канимехского и Навбахорского районов. Победители и призеры конкурса награждены памятными подарками от областного комитета охраны природы.

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