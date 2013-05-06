Книга - клад и источник просвещения

НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 6 мая. /УЗИНФОРМ/. 6 мая в информационно-ресурсном центре Канимехского профессионального колледжа сельского хозяйства прошел "круглый стол", посвященный творчеству известного узбекского писателя Минглибоя Муродова.

В работе "круглого стола" приняли участие учащиеся и преподаватели средних общеобразовательных школ и профессиональных колледжей района, представители общественности и поклонники творчества писателя. В своем выступлении руководитель информационно-ресурсного центра Хафиза Базарова рассказала присутствующим о жизни и произведениях Муродова. Выступающие вели разговор о силе и значении книги в воспитании подрастающего поколения, рассказали участникам "круглого стола" дополнительную информацию о общественной работе писателя.

На мероприятии прошла презентация романа писателя "Гунох" ("Грех"). В заключение члены литературного кружка колледжа прочитали стихи и показали присутствующим отрывки из произведений писателя.

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