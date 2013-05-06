В первом квартале 55% потребителей Узбекистана жаловались на ЖКХ

ТАШКЕНТ, 6 мая. /УЗИНФОРМ/. Государственный комитет Узбекистана по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции опубликовал данные о работе системы защиты прав потребителей по первого квартала 2013 года.

В отчетном периоде в Госкомконкуренции и его территориальные органы от потребителей поступило 1117 жалоб и обращений (в том числе 42,6% в письменной форме, 57,4% по телефону доверия). Из них 54,9% приходится на коммунальную сферу, 23,9% – торговлю и общественное питание, 10,5% – сферу транспорта, услуг связи и коммуникации, 11,3% – на другие сферы.

По итогам рассмотрения письменных жалоб и заявлений, произведено перерасчетов в пользу потребителей на сумму 761,1 млн. сумов. В свою очередь, по 35,6% обращений, поступивших по телефону доверия, приняты соответствующие меры, а по 64,4% – даны разъяснения в пределах компетенции.

Напомним, за 9 месяцев 2012 года на коммунальную сферу приходилось 63,5% поступивших обращений, торговлю и общественное питание – 17,1%, сферу транспорта, услуг связи и коммуникации – 8,2%, другие сферы – 11,2%.

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