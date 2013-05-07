В Бухарской школе отметили День здоровья

БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 7 мая. /УЗИНФОРМ/. Ежегодное мероприятие "День здоровья" отметили в общеобразовательной школе №8 города Бухары. В минувшую субботу уже в юбилейный, двадцатый раз ученики 5-9 классов собрались на утренней линейке для участия в празднике спорта и здорового образа жизни.

В ходе линейки администрация школы наградила медалями и дипломами учеников, достигших высоких результатов в спорте. Мероприятие продолжилось показательными выступлениями самбистов, каратистов, футболистов и гимнасток. Ученицы школы исполнили танцевальные номера.

Основная часть мероприятия состояла из спортивных состязаний. 26 команд сразились в таких видах спорта, как шахматы, баскетбол, футбол, волейбол, конкурсе "Веселые старты". Как и полагается в подобных состязаниях, победила дружба.

Поздравить учеников с праздником пришли спортсмены, тренеры и врачи. Они также провели встречи, на которых говорили о важности спорта и здорового образа жизни.

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