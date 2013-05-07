Столичная недвижимость в марте подешевела на 1,5%

ТАШКЕНТ, 7 мая. /УЗИНФОРМ/. Цены на жилую недвижимость в Ташкенте в марте 2013 года снизились на 1,5%. Об этом свидетельствуют данные информационно-аналитического центра "Sion Research".

Так, средняя цена предложения (СЦП) жилой недвижимости в столице в марте составила 601 у.е./кв.м, что на 1,5% ниже февральского показателя, но на 14,5% выше СЦП за март 2012 года.

Динамика средней цены предложения по типу жилья в 2012-2013 гг., у.е./кв.м

Месяц СЦП Динамика, % СЦП на кирпичные квартиры Динамика, % СЦП на панельные квартиры Динамика, % Март 2012 525 -0,8 568 -0,7 481 -0,8 Апрель 2012 534 1,7 593 4,4 502 4,4 Май 2012 548 2,6 595 0,3 502 0,0 Июнь 2012 549 0,2 680 14,3 504 0,4 Июль 2012 559 1,8 610 -10,3 509 1,0 Август 2012 567 1,4 616 1,0 518 1,8 Сентябрь 2012 558 -1,6 608 -1,3 508 -1,9 Октябрь 2012 576 3,2 635 4,4 516 1,6 Ноябрь 2012 588 2,1 640 0,8 536 3,9 Декабрь 2012 592 0,7 637 -0,5 546 1,9 Январь 2013 600 1,4 643 0,9 539 -1,3 Февраль 2013 610 1,7 678 5,4 530 -1,7 Март 2013 601 -1,5 656 -3,2 540 1,9

Средняя площадь квартир, выставленных на продажу в марте 2013 года, составила 66 квадратных метров, средняя цена выставленных на продажу квартир составила 39,7 тысяч у.е. (в марте 2012 года – 35,2 тысяч у.е.). Разброс цен на вторичном рынке варьировался от 9 до 135 тысяч у.е.

Около 67% всех предложений на рынке недвижимости в марте приходилось на квартиры площадью от 41 до 80 квадратных метров. По количеству комнат, наибольшее число предложений поступило от сектора двух- и трехкомнатных квартир (в совокупности почти 67%).

В первый месяц весны СЦП на квартиры в кирпичных домах составила 656 у.е. за 1 квадратный метр (снижение на 3,2% по сравнению с февралем), а СЦП на квартиры в панельных домах – 540 у.е. (рост на 1,9%). Снижение цен на кирпичные квартиры аналитики "Sion Research" объясняют сокращением количества предложений элитных домов на вторичном рынке города Ташкента.

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