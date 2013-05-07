Столичная недвижимость в марте подешевела на 1,5%07.05.2013 10:07
ТАШКЕНТ, 7 мая. /УЗИНФОРМ/. Цены на жилую недвижимость в Ташкенте в марте 2013 года снизились на 1,5%. Об этом свидетельствуют данные информационно-аналитического центра "Sion Research".
Так, средняя цена предложения (СЦП) жилой недвижимости в столице в марте составила 601 у.е./кв.м, что на 1,5% ниже февральского показателя, но на 14,5% выше СЦП за март 2012 года.
Динамика средней цены предложения по типу жилья в 2012-2013 гг., у.е./кв.м
|Месяц
|СЦП
|Динамика, %
|СЦП на кирпичные квартиры
|Динамика, %
|СЦП на панельные квартиры
|Динамика, %
|Март 2012
|525
|-0,8
|568
|-0,7
|481
|-0,8
|Апрель 2012
|534
|1,7
|593
|4,4
|502
|4,4
|Май 2012
|548
|2,6
|595
|0,3
|502
|0,0
|Июнь 2012
| 549
|0,2
|680
|14,3
|504
|0,4
|Июль 2012
|559
|1,8
|610
|-10,3
|509
|1,0
|Август 2012
|567
|1,4
|616
|1,0
|518
|1,8
|Сентябрь 2012
|558
|-1,6
|608
|-1,3
|508
|-1,9
|Октябрь 2012
|576
|3,2
|635
|4,4
|516
|1,6
|Ноябрь 2012
|588
|2,1
|640
|0,8
|536
|3,9
|Декабрь 2012
|592
|0,7
|637
|-0,5
|546
|1,9
|Январь 2013
|600
|1,4
|643
|0,9
|539
|-1,3
|Февраль 2013
|610
|1,7
|678
|5,4
|530
|-1,7
|Март 2013
|601
|-1,5
|656
|-3,2
|540
|1,9
Средняя площадь квартир, выставленных на продажу в марте 2013 года, составила 66 квадратных метров, средняя цена выставленных на продажу квартир составила 39,7 тысяч у.е. (в марте 2012 года – 35,2 тысяч у.е.). Разброс цен на вторичном рынке варьировался от 9 до 135 тысяч у.е.
Около 67% всех предложений на рынке недвижимости в марте приходилось на квартиры площадью от 41 до 80 квадратных метров. По количеству комнат, наибольшее число предложений поступило от сектора двух- и трехкомнатных квартир (в совокупности почти 67%).
В первый месяц весны СЦП на квартиры в кирпичных домах составила 656 у.е. за 1 квадратный метр (снижение на 3,2% по сравнению с февралем), а СЦП на квартиры в панельных домах – 540 у.е. (рост на 1,9%). Снижение цен на кирпичные квартиры аналитики "Sion Research" объясняют сокращением количества предложений элитных домов на вторичном рынке города Ташкента.
УЗИНФОРМ