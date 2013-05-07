Узбекистан и Австрия провели межмидовские консультации

НОВОСТИ В МИРЕ, 7 мая. /УЗИНФОРМ/. Внешнеполитические ведомства Узбекистана и Австрии провели 6 мая в Вене очередной раунд политических консультаций. Узбекскую делегацию возглавил первый заместитель министра иностранных дел Владимир Норов, австрийскую – Генеральный секретарь Федерального министерства по европейским и международным делам Йоханнес Кюрле.

Стороны подробно обменялись мнениями о состоянии и перспективах развития многопланового узбекско-австрийского диалога, обсудили актуальные международные и региональные проблемы.

В ходе беседы дипломаты высказались за углубление межпарламентских контактов Узбекистана и Австрии, в том числе, с целью обмена опытом законодательного обеспечения политико-правовых, социально-экономических реформ.

Подтверждена заинтересованность двух стран в дальнейшем расширении и диверсификации связей в торгово-экономической и инвестиционной сферах. В настоящее время в Узбекистане действует 31 предприятие с участием австрийского капитала.

Интересам сторон, как отмечалось, отвечает реализация новых совместных проектов в высокотехнологичных отраслях экономики, такие как машиностроение, производство электротехнического, энергосберегающего оборудования, строительных материалов, фармацевтическая, химическая и текстильная промышленность, аграрная отрасль, ИКТ.

Повестка консультаций включала также вопросы сотрудничества в культурно-гуманитарной области, включая обмены между учебными заведениями и научными учреждениями двух стран.

Напомним, второй раунд политических консультаций между Министерствами иностранных дел Республики Узбекистан и Австрийской Республики состоялся 12 марта 2008 года в Вене. В мае 2012 года в Ташкенте было проведено очередное заседание совместной узбекско-австрийской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

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