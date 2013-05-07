Ферганские баптисты продолжают праздновать Пасху

ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 7 мая. /УЗИНФОРМ/. 6 мая в Ферганском Доме молитв евангельских христиан-баптистов прошло собрание, на котором около сотни верующих продолжили молиться, отмечая благую весть - Воскресение Христова. Службу вел председатель Духовного Союза христиан-баптистов Узбекистана Олег Шерстяков.

Мероприятие началось со всеобщей молитвы, а также речи молодых членов паствы, о том, почему так широко отмечается этот праздник. Кроме того, хоровое песнопение под музыку оркестра (дирижер Олег Шерстяков-мл.), пополнилось красивыми стихами прихожан об Иисусе Христе, о его благой роли на земле.

Напомним, современное здание ферганского Дома молитв, находящееся рядом с областным таможенным управлением, было построено в 1946 году Сами верующие баптисты проживают в Фергане еще с конца 19-го века.

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