В целях развития предпринимательства

ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 7 мая. /УЗИНФОРМ/. 6 мая в городе Коканда прошло мероприятие на тему "Формирование предпринимательских навыков у молодежи, обеспечение ее занятости и духовное воспитание – приоритетная задача государственной политики".

В мероприятии, организованном по инициативе городского Кенгаша УзЛиДеП, при сотрудничестве с Центром содействия занятости и социальной защиты населения, приняли участие выпускники лицеев и колледжей города.

В процессе мероприятия его участникам разъяснены способы организации собственного бизнеса, получения льготных кредитов, а также созданные в стране возможности для молодежи по реализации бизнес-идей.

Кроме этого, в рамках мероприятия состоялась выставка продукции, произведенной семейными предпринимателями. Участники выставки рассказали о путях открытия собственного малого предприятия.

В продолжение мероприятия представители молодежи обсудили с молодыми предпринимателями интересующие их вопросы.

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