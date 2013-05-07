Обеспечение занятости женщин – важная задача

Обеспечение занятости женщин – важная задача07.05.2013 14:15
ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 7 мая. /УЗИНФОРМ/. В Куштепинском районе Ферганской области 7 мая прошла беседа за "круглым столом" на тему "Семейное предпринимательство – важный фактор обеспечения занятости женщин", организованная районным Комитетом женщин, при поддержке политических партий района.
В мероприятии участвовали женщины-домохозяйки, желающие начать собственное дело, представители женских крыльев политических партий, Комитета женщин и сотрудники Торгово-промышленной палаты.
Участникам мероприятия были освещены суть и значения существующих проектов политических партий под названиями "Принципы и возможности предпринимательства", "Семейное предпринимательство для крепкой семьи", "Здоровая семья – крепкая семья" и другие.
Желающие организовать собственный бизнес задали вопросы по действующим проектам. Со стороны специалистов Комитета женщин также были разъяснены все аспекты по участию в вышеназванных проектах.
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