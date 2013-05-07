"Человек дорог, а память свята"

САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 7 мая. /УЗИНФОРМ/. На эту тему 6 мая в городе Самарканде состоялось мероприятие, в котором приняли участие ветераны войны и труда, проживающие в Самаркандской области.

Мероприятие было организовано по инициативе городского Кенгаша ОДМ "Камолот". В рамках мероприятия состоялась встреча учеников колледжей, лицеев и школ города с почтенными старцами, которые своим трудом и кровью защищали Родину.

Они рассказали им о своих сложных жизненных путях, пройдя которые дошли до сегодняшних мирных дней. Ученикам были даны наставления о необходимости быть верным своей Родине, оправдать надежды родителей.

В конце мероприятия почтенные старцы были приглашены на праздничный обед, где за пиалой чая они продолжили беседу с молодежью.

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