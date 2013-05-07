Необходимо повышать активность молодежи

САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 7 мая. /УЗИНФОРМ/. В специализированном колледже для лиц с ограниченными возможностями Самаркандского района 7 мая состоялся практический семинар на тему "Формула успешного бизнеса".

В мероприятии приняли участие местные предприниматели, выпускники колледжа, активисты политических партий и представители банковских структур.

Докладчики отметили, что сегодня необходимо повышать социально-политическую активность молодежи, усилить у нее интерес к предпринимательству и малому бизнесу, развивать правовые, экономические, политические знания и навыки.

Подчеркнуто, что молодое поколение интересуется аспектами малого бизнеса, семейного предпринимательства, вопросами кредитования и другими сферами третьего сектора. Исходя из этого, участникам семинара дана полная информация, касающаяся предпринимательской среды. Зачитаны лекции на темы "Бизнес-план и порядок его составления", "Нормативно-правовые акты, регламентирующие предпринимательскую деятельность", "Порядок возвращения кредита", "Налоги для субъектов малого бизнеса и созданные налоговые льготы".

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