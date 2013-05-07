В Ферганской области завершились соревнования "Молодые друзья здоровья"

ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 7 мая. /УЗИНФОРМ/. Вчера в Ферганском областном отделении Общества Красного Полумесяца были подведены итоги традиционных молодежных соревнований "Молодые друзья здоровья".

Международный Красный Крест и Общество Красного Полумесяца на протяжении долгих лет работы в Ферганской области знакомит учащихся школ с основами преодоления природных, техногенных катастроф, дает понятия об инфекционных эпидемиях и способах оказания первой помощи себе, своим близким. В связи с этим проводятся конкурсы и соревнования, на которых молодые парни и девушки демонстрируют свои знания и умения. По условиям конкурса, кроме практических навыков они рассказывают также и о санитарно-гигиенических нормах, правилах поведения при чрезвычайных ситуациях.

На высоком уровне соревнования прошли в городах Фергана и Маргилан, а также в Ферганском, Дангаринском, Кувинском, Бешарикском, Узбекистанском районах. 49 человек из Узбекистанского района, 10 из города Фергана и команда маргиланской школы №6 заняли первые места.

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