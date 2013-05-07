Камолотовцы проведали маргиланского ветерана

ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 7 мая. /УЗИНФОРМ/. Вчера группа камолотовцев проведала 90-летнего ветерана Великой Отечественной войны Хошимжона Ниёзбекова, проживающего в доме 32 на улице Канал буйи города Маргилана.

Встретившись с молодежью, ветеран с радостью рассказал о себе, о том, как проходил тяжелые военные годы в качестве офицера. Ребята узнали о том, какие сражения шли на Курской дуге, и почему самым сложным было воевать на опустошенных, выжженных фашистами землях Родины.

После окончания войны он в течение 44 лет преподавал военное дело в общеобразовательной школе Маргилана. Вместе с женой Оишахон Ниёзбековой они воспитали 8 детей. Двое сыновей пошли по стопам отца и стали военными. Сейчас и внуки заканчивают военные вузы. В общей сложности у него 23 внука и 24 правнука.

- Хошимжон-ота – наша гордость, - рассказывает о ветеране председатель махаллинского схода граждан Арик буйи Шухрат Ахмаджонов. – Благодаря ему практически каждый школьник в нашей махалле знает о войне, унесшей жизни миллионов наших соотечественников. Кроме того, если у нас возникают какие-то споры, то сразу идем к нашему ветерану – все знают, он и рассудит правильно и в обиду никого не даст. Что и говорить, мудрый человек!

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