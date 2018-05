В Джизаке наладят производство мобильных телефонов



ТАШКЕНТ, 7 мая. /УЗИНФОРМ/. На территории специальной индустриальной зоны "Джизак" будет организовано производство высокотехнологичной продукции. Соответствующее постановление №118 от 2 мая 2013 года принято Кабинетом Министров Республики Узбекистан. Документом, в частности, утверждены Инвестиционные договоры от 6 апреля 2013 года, заключенные между Правительством Узбекистана в лице МВЭСИТ и компаниями КНР: "ZTE (Н.К.) Limited" по производству мобильных телефонов и их аксессуаров для обеспечения наиболее полного насыщения ими внутреннего потребительского рынка и осуществления экспорта;

"Wenzhou Jinsheng Trade Co., Ltd" по производству акриловых санитарно-технических приборов и их комплектующих, организации современных линий полного цикла переработки животноводческого сырья и их вторичных отходов, обеспечивающих безотходные технологии при переработке кожи и производстве кожевенно-обувных изделий. В соответствии с первым договором, "ZTE (Н.К.) Limited" взяла на себя обязательство организовать в СИЗ "Джизак" производство мобильных телефонов мощностью 100 тысяч единиц в год. Проект стоимостью $3,16 млн. будет профинансирован за счет прямых иностранных инвестиций (50%) и инвестиций местных партнеров (50%). На объекте планируется создать 50 рабочих мест. Строительно-монтажные работы начнутся во 2-м квартале 2013 года, начало производства намечено на 1-й квартал следующего года. Компания "Wenzhou Jinsheng Trade Co., Ltd" обязалась реализовать 3 проекта по организации производства сантехнических изделий (1,2 млн. единиц в год), производства по переработке продуктов животноводства (1000 тонн), производства кормов для домашних животных и птиц (1000 тонн). Общая стоимость проектов $12,4 млн. (из них $4,5 млн. поступят в виде ПИИ, остальные $7,9 млн. внесут местные инвесторы). На предприятиях предусмотрено создать 300 рабочих мест. Первый проект планируется запустить в 3-м квартале 2014 года, остальные два – в 4-м квартале текущего года. Правительство освободило сроком на 5 лет совместные предприятия, созданные с участием ООО "Peng Sheng" компаниями "ZTE (Н.К.) Limited" и "Wenzhou Jinsheng Trade Co., Ltd" от уплаты налога на прибыль, налога на имущество, налога на благоустройство и развитие социальной инфраструктуры, единого налогового платежа для малых предприятий, а также обязательных отчислений в Республиканский дорожный фонд при Министерстве финансов Республики Узбекистан. Постановлением предусмотрен также ряд таможенных льгот на период строительства и оснащения производственных объектов. Соответствующие поручения в целях оперативной реализации инвестиционных проектов с китайскими компаниями даны также МИД, МВД и Министерству труда и социальной защиты населения Республики Узбекистан. УЗИНФОРМ