ИБР выделил $36 млн. на модернизацию системы уличного освещения в Ташкенте

ТАШКЕНТ, 7 мая. /УЗИНФОРМ/. Кабинет Министров Республики Узбекистан принял Постановление "О первоочередных мерах по реализации проекта "Внедрение энергоэффективных технологий в системе уличного освещения города Ташкента" с участием Исламского банка развития" (№115 от 1 мая 2013 года).

Решение принято в целях модернизации электрических сетей уличного освещения Ташкента и обеспечения сокращения расхода электрической энергии путем замены энергоемкого оборудования на энергоэффективные технологии.

Согласно документу, 10 февраля 2013 года Советом директоров Исламского банка развития (ИБР) одобрено предоставление финансовых средств в сумме $36,0 млн. сроком на 15 лет, включая 3-летний льготный период, на реализацию проекта "Внедрение энергоэффективных технологий в системе уличного освещения города Ташкента". Срок реализации инвестиционного проекта – 3 года (2014-2016 годы).

Исполнительным органом, ответственным за эффективную реализацию проекта и целевое использование средств, ИБР определено ГУП "Тошшахарнур" при хокимияте города Ташкента.

Правительство уполномочило ГУП "Тошшахарнур" подписать от имени Республики Узбекистан соглашение о купле-продаже в рассрочку с ИБР по финансированию инвестиционного проекта, а также министра финансов – подписать от имени Республики Узбекистан гарантийное соглашение между Правительством Республики Узбекистан и ИБР.

"Тошшахарнур" в трехмесячный срок обеспечит разработку и согласование технико-экономических расчетов инвестиционного проекта с уполномоченными органами экспертизы и внесет на утверждение в Кабинет Министров Республики Узбекистан в установленном порядке.

УЗИНФОРМ