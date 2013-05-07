В Фергане прошел семинар-тренинг для журналистов

ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 7 мая. /УЗИНФОРМ/. 6 мая в конференц-зале ферганского комплекса гостиницы "Азия" прошел семинар-тренинг на тему "Повышение качества информационных услуг в органах государственной власти и их сотрудничество с современными информационными ресурсами".

Мероприятие подготовили и провели Республиканское общество свободы печати и общественный фонд развития информационных агентств совместно с Международным центром переподготовки журналистов. В нем участвовала доцент факультета международной журналистики Университета мировых языков Ирода Исмаилова. Она рассказала о современных тенденциях в развитии международной журналистики и подчеркнула, что, учитывая скорость развития нашего государства, возникает необходимость воспитания молодых специалистов в этой области.

Затем слово взял начальник отдела газеты "Народное слово" Кобилжон Хидиров, который подготовил доклад по теме "Основные правила и пути общения журналистов с гражданами". Он осветил проблемы, возникающие в процессе интервьюирования, и предложил несколько вариантов решения конфликтов, основанных на его богатом профессиональном опыте.

Собравшиеся также обсуждали работу средств массовой информации в современных условиях, в частности, особенности интернет-журналистики и необходимость увеличения оперативности в обработке и публикации материалов.

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