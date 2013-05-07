В Фергане обсудили проблемы, возникающие при изучении узбекской филологии

ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 7 мая. /УЗИНФОРМ/. Министерство высшего и среднеспециального образования Республики Узбекистан, Ферганский государственный университет, Ферганское управление среднеспециального образования и профессиональных колледжей совместно со вторым академическим лицеем при Ферганском государственном университете провели 6 мая научно-практическую конференцию на тему "Узбекская филология и проблемы, возникающие при ее изучении".

В мероприятии приняли участие профессора и студенты ташкентских, ферганских, андижанских, наманганских, самаркандских вузов, а также учащиеся и преподаватели академических лицеев и колледжей Ферганской области. В рамках научно-практической конференции преподаватели узбекской филологии в лицеях провели открытые уроки с использованием новых педагогических технологий.

На собрании со своими докладами выступили доцент Кокандского государственного педагогического института Н.Эркабоева, доцент НамГУ М.Сулайманов, профессор СамГу Б.Йулдашев, преподаватель академического лицея №2 при ФерГУ Ш.Турабаев.

В рамках конференции также прошла выставка национального декоративно-прикладного искусства, подготовленная учениками и преподавателями второго академического лицея при ФерГУ.

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