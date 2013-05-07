Замглавы МИД Узбекистана провел в Вене ряд встреч

НОВОСТИ В МИРЕ, 7 мая. /УЗИНФОРМ/. Делегация Республики Узбекистан во главе с первым заместителем министра иностранных дел Владимиром Норовым посетила 4-7 мая Австрийскую Республику для участия в четвертом раунде узбекско-австрийских политических консультаций.

В Вене узбекская делегация провела встречи и переговоры с советником президента Австрии по вопросам внешней политики Хельмутом Фройденшусом, председателем Комитета по финансам и бюджету Парламента Гюнтером Штуммфолем, председателем парламентской группы дружбы "Австрия – Центральная Азия и Кавказ" Карлом Оллингером, генеральным директором Министерства экономики, семьи и молодежи Францем Вессигом и вице-президентом Федеральной экономической палаты Рихардом Шенцем.

На встречах обсуждались перспективные вопросы сотрудничества Узбекистана и Австрии в различных сферах. В Федеральной экономической палате узбекские дипломаты провели презентации экономического и инвестиционного потенциала Узбекистана. В мероприятии принял участие вице-президент Рихард Шенц и представители более 30 австрийских компаний.

Делегация Узбекистана также ознакомилась с деятельностью ряда ведущих компаний Австрии.

Напомним, 2-3 мая узбекская делегация во главе с первым замглавы МИД В.Норовым посетила Венгрию, где приняла участия в очередном раунде межмидовских консультаций и провела ряд встреч с венгерскими официальными и деловыми кругами.

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