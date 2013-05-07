Ислам Каримов поздравил коллег по СНГ с Днем великой победы

ТАШКЕНТ, 7 мая. /УЗИНФОРМ/. Президент Узбекистана Ислам Каримов направил телеграммы в адрес руководителей государств-участников СНГ, в которых поздравил их с 68-й годовщиной Великой Победы над фашизмом. Об этом сообщает пресс-служба узбекского лидера.

Напомним, 9 мая в Узбекистане будет отмечаться всенародный праздник – День памяти и почестей, а также 68-я годовщина Победы над фашизмом во Второй мировой войне 1941-1945 годов. В соответствии с Указом Президента от 25 апреля, каждый участник и инвалид Второй мировой войны в Республике получит единовременное денежное вознаграждение в размере 500 тысяч сумов.

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