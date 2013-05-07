В Узбекистане прошел Фестиваль традиционной культуры "Асрлар садоси"

ТАШКЕНТ, 7 мая. /УЗИНФОРМ/. В Узбекистане завершились мероприятия 6-го Фестиваля традиционной культуры "Асрлар садоси", который в этом году прошел 4-5 мая в урочище Сармышсай Навоийской области, городах Ташкент и Бухара.

Согласно обнародованной Фондом Форумом статистике, фестиваль посетили более 100 тысяч гостей и зрителей, в мероприятия приняло участие около 1 500 человек.

В течение двух дней своим искусством, нарядами и талантом удивляли зрителей 22 фольклорных коллектива из разных регионов Узбекистана, около 80 мастеров традиционного и декоративно-прикладного искусства привезли тысячи изделий ручной работы из всех уголков Республики, а 16 поваров национальной кухни (ошпазов) готовили для гостей самые вкусные и ароматные узбекские блюда.

На Фестивале национального платья было представлено 15 коллекций дизайнеров из Бухары, Самарканда, Ташкента, Ферганы и Андижана.

У Сармышсая были организованы традиционные состязания и забавы – конные состязания улак-купкари с участием около 100 всадников, узбекское национальное единоборство кураш, где за победу сражались 100 борцов, а также бараньи и петушиные бои, в которых сразились 15 пар баранов и 7 пар петухов.

В подготовке и проведении проекта было задействовано 300 волонтеров – активистов Центра молодежных инициатив "Келажак овози".

Солидной в этом году была и научная часть "Асрлар садоси". В рамках фестиваля состоялись 2 международные конференции (о роли культуры в устойчивом развитии и по архитектурной эпиграфике), презентации 6 книг по архитектурной эпиграфике Бухары, Навои, Андижана, Намангана, Хивы и Каракалпакстана. Также в рамках ежегодной Программы поддержки духовного просвещения были вручены стипендии 20 студентам из 10 медресе.

Напомним, организаторами фестиваля традиционной культуры "Асрлар садоси" являются Фонд Форум и Представительство ЮНЕСКО в Узбекистане.

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