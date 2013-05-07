Узбекистан приобрел 100 новых автобусов "Mercedes-Benz" для столицы

ТАШКЕНТ, 7 мая. /УЗИНФОРМ/. Правительством Узбекистан принято решение о дальнейшем обновлении парка пассажирских автобусов города Ташкента (ПКМ №119 от 3 мая 2013 года).

Как сообщает пресс-служба Ассоциации "Toshshahartransxizmat", столичная транспортная ассоциация заключила договор купли-продажи с компанией "EvoBus GmbH" (ФРГ) на приобретение в 2013 году 100 единиц городских пассажирских автобусов модели "Mercedes-Benz Conecto Low Floor", запасных частей и диагностических приборов к ним на общую сумму 14,0 млн. евро.

Источником финансирования полной стоимость договора станет кредит Фонда реконструкции и развития Республики Узбекистан.

Согласно договору, поставка автобусов будет осуществлена в 3 партии летом-осенью 2013 года. Так, до 1 сентября прибудет 30 единиц, до 1 октября – 20 единиц, до 1 ноября – 50 единиц автобусов.

В этом году в столице также обновится парк автобусов марки "ISUZU". Подразделениями ассоциации "Toshshahartransxizmat" заключены договора на приобретение в текущем году 65 единиц автобусов данной марки. По данным пресс-службы ассоциации, на сегодняшний день уже поступило 28 новых автобусов, которые эксплуатируются на маршрутах города Ташкента. Остальные транспортные средства поступят в столицу до конца 2013 года.

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