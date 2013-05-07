УзААРТ подвело итоги деятельности в 1-м квартале 2013 года

ТАШКЕНТ, 7 мая. /УЗИНФОРМ/. Узбекское агентство автомобильного и речного транспорта провело накануне заседание коллегии, посвященное итогам деятельности ведомства в первом квартале 2013 года. В нем приняли участие члены коллегии, начальники отделов и служб, территориальных отделений УзААРТ.

По первому вопросу повестки дня выступил заместитель начальника агентства Шоалим Шовахобов. Он озвучил информацию о проведенных правительственных заседаниях по итогам 1-го квартала 2013 года и подробно остановился на предстоящих в этой связи задачах.

С докладом об итогах работы Узбекского агентства автомобильного и речного транспорта в январе-марте выступил начальник отдела агентства Т.Джамолходжаев. Наряду с достигнутыми положительными результатами, он обратил внимание на допущенные просчеты и недостатки в деятельности отдельных территориальных отделений УзААРТ. Были заслушаны отчеты начальников соответствующих территориальных отделений агентства по ликвидации допущенных недостатков, им были даны дополнительные поручения и указания по данным вопросам.

На заседании коллегии были рассмотрены вопросы обеспечения исполнения агентством ряда нормативно-правовых актов – Закона "О государственном контроле деятельности хозяйствующих субъектов", Закона "Об обращениях граждан", Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан №12 от 12 января 1999 года "О мерах по укреплению исполнительской дисциплины".

Участники собрания обсудили степень готовности обеспечения автотранспортом сезона уборки урожая зерновых 2013 года, а также принимаемые меры по оказанию практической помощи в прохождении практики учащимся колледжей автотранспортного направления и трудоустройства выпускников этих колледжей. В этом направлении намечены важные задачи на перспективу.

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