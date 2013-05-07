Ветеранам Узбекистана подарят международные телефонные карты

ТАШКЕНТ, 7 мая. /УЗИНФОРМ/. Акционерная компания "Узбектелеком" объявила о решении подарить всем участникам и инвалидам Второй мировой войны карточки на осуществление международных и междугородних звонков номиналом 3 тысячи сумов.

Данное решение приурочено к отмечаемому в Узбекистане 9 мая всенародному празднику – Дню памяти и почестей, а также празднованию 68-й годовщины Победы во Второй мировой войне 1941-1945 годов.

Напомним, в соответствии с Указом Президента Узбекистана от 25 апреля 2013 года, участникам и инвалидам Второй мировой войны в Республике будет выдано единовременное денежное вознаграждение по 500 тысяч сумов.

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