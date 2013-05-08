Ферганский главпочтамт подвел итоги 1-го квартала

ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 8 мая. /УЗИНФОРМ/. В Ферганском почтовом филиале к международному Дню связиста (7 мая) подвели итоги первого квартала года, в соответствии с которыми количество установленных банковских терминалов в пунктах связи и отделениях почты достигло 224 штук, а прибыль составила 64 млн. 579 тысяч сумов.

Это означает, что план по тарифам перевыполнили на 100,5 процентов, по денежным переводам - на 100,4 процента. Количество посылок из области составило 1800 штук, а писем - 463 тысячи.

Ферганский, Кокандский и Маргиланский городские, а также Ферганский, Кувинский, Риштанский и Бешарыкский районные отделения почты получили памятные призы за отличную работу в первом квартале. Также были отмечены сотрудники и руководители, особенно отличившиеся в стремлении наладить работу почтамта. Ими стали Улугбек Норкулов, Мухсинжон Миртажиев, Уктамжон Халматов, Латифжон Шакиров, Хамдамжон Имамов, Нематжон Юсупов, Хаётхон Пулатова, Зухрахон Дадажанова, Абдурашид Гофуров и Дильдора Каримова.

Проводится большая работа в рамках государственной программы "Год благоустроенной жизни". 12 сотрудников главпочтамта переедут в современные дома, построенные по типовому проекту. Также оказывается материальная помощь молодым семьям, сотрудникам из малообеспеченных семей и потерявшим своих близких. С начала года на эти цели было выделено 4 миллиона 514 тысяч сумов.

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