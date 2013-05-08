78 ферганских школ обеспечат высокоскоростным Интернетом

ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 8 мая. /УЗИНФОРМ/. В рамках программы "Электронное образование" 78 школ Ферганской области Узбекистана будут подключены к высокоскоростному Интернету.

К ним проложили 50 км кабеля из оптического волокна, что позволит пользоваться Интернет-ресурсами с самой высокой скоростью. Кроме того, для колледжей, специализирующихся на компьютерных технологиях, проложено 7 километров такого кабеля. До конца текущего года запланирована прокладка еще 100 километров кабеля к 15 профессиональным колледжам области.

Кроме того, сейчас для подключения к Интернету в 31 многоэтажном доме устанавливают 744 порта для проводного соединения. В течение 2013 года в городах Фергана, Маргилан, Коканд и Кувасай будет проложено 27 км кабеля из оптического волокна для населения.

АО "Узбектелеком" принимает также участие в программе модернизации отечественной связи. В рамках этой программы будет установлено 48 современных электронных АТС производства Словении - “Искрател”. В Фергане ведется монтаж станций вместимостью 34200 номеров, в Коканде - 25000 номеров, в Маргилане - вместимостью 11000.

Стоит отметить, что в рамках программы "Электронное образование" 700 среднеобразовательных школ по всей Республике будут подключены к высокоскоростному Интернету.

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