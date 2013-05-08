В шахриханской школе прошел конкурс "Принцесса весны"

АНДИЖАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 8 мая. /УЗИНФОРМ/. 6 мая в школе №4 города Шахрихан Андижанской области выбрали "принцессу весны" и ее двух "сестер". В конкурсе, состоящем из трех этапов, принимали участие 10 девочек - учащихся 7 и 8 классов. Они соревновались в кулинарном мастерстве, продемонстрировали свои способности и хобби. Так, Наргиза Йигиталиева, занимающаяся таэквондо, представила на суд жюри показательные выступления. Анора Мамаджанова продекламировала стихи собственного сочинения, в которых воспевала свою Родину, любовь к природе родного края.

В заключительном этапе девочки отвечали на вопросы из школьной программы. На некоторые вопросы отвечали и зрители из зала, получая поощрительные призы в виде шоколадных плиток. По итогам конкурса "Принцессой весны" выбрали Анору Мамаджанову (8 класс), а двумя ее "сестрами" стали Нигора Холбекова и Азиза Ташпулатова (7 классы).

- Такие конкурсы очень благоприятно сказываются на учениках, - говорит преподавательница школы Ление Норматова. – У них появляется интерес и желание победить во что бы то ни стало, что побуждает их к кропотливой работе над собой, чего мы и добиваемся.

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