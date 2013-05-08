В Андижане поговорили о семейном предпринимательстве

АНДИЖАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 8 мая. /УЗИНФОРМ/. 6 мая в андижанском гостиничном комплексе "Гранд Осиё" прошло расширенное собрание, на котором представители областного Комитета женщин, Либерально-демократической партии и представитель омбудсмана в Андижанской области обсудили преимущества семейного предпринимательства.

С речью выступили председатель областного Комитета женщин, заместитель хокима области Манзурахон Юнусова, председатель исполнительного комитета политического совета Либерально-демократической партии М. Тешабоев, депутат Законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана С. Исмоилов, представитель уполномоченного по правам человека в регионе А. Абдуллаев и другие. Они высказали свое мнение об исполнении закона "О семейном предпринимательстве". Со статистическими данными о росте занятости в частном и семейном предпринимательстве выступил председатель областного объединения профессиональных союзов К. Парпиев.

В завершение мероприятия бизнесмены и ремесленники области получили ответы на интересующие их вопросы.

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