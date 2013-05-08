В целях развития малого бизнеса и частного предпринимательства

ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 8 мая. /УЗИНФОРМ/. В педагогическом колледже Кувинского района Ферганской области 7 мая состоялась беседа за "круглым столом" на тему "Привлечение молодежи к малому бизнесу и частному предпринимательству – важная задача".

В мероприятии, организованном по инициативе Торгово-промышленной палаты Узбекистана и районного Кенгаша УзЛиДеП, приняли участие студенты колледжа, активисты ОДМ "Камолот", молодежных крыльев политических партий, а также местные предприниматели.

В процессе мероприятия его участникам было рассказано о пользе малого бизнеса и частного предпринимательства в развитии экономики страны, благоустройстве семьи, дана информация об имеющихся проектах в политических партиях по оказанию поддержки молодежи в бизнес-начинаниях.

Также им разъяснен порядок составления бизнес-плана, его суть, порядок получения кредитов из банков, а также его законные основания. В процессе мероприятия ряд выпускников колледжа за представленные ими бизнес-проекты получили сертификаты на получение кредита из банков.

В конце мероприятия студенты смогли задать свои вопросы представителям Торгово-промышленной палаты, предпринимателям района по организации собственного бизнеса.

УЗИНФОРМ