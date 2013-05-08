Поощрение способных студентов

САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 8 мая. /УЗИНФОРМ/. В Самаркандском медицинском институте 7 мая прошла ежегодная торжественная церемония вручения льготных стипендий одаренным студентам. В церемонии приняли участие активные, талантливые и одаренные студенты, магистранты.

Для таких учеников из бюджета института выделен специальный грант, который нацелен на поощрение и поддержку инициативных, одаренных и способных студентов и магистрантов.

В мероприятии также участвовали ректор института, профессорско-преподавательский состав вуза, группа представителей общественности. Они пожелали студентам успехов в дальнейшей жизни и деятельности.

Специальные стипендии торжественно вручил своим ученикам ректор института.

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