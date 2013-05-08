В СамГУ почтили память ветеранов

САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 8 мая. /УЗИНФОРМ/. В Самаркандском государственном университете 7 мая состоялось торжественное мероприятие, посвященное 9 мая – Дню памяти и почестей, в котором приняли участие ветераны войны и труда, почетные пенсионеры СамГУ и студенты вуза.

Выступившие на мероприятии поздравили участников Второй мировой войны, ветеранов труда и почетных старцев, которые своим трудом заслужили уважение народа. Отмечено, что в стране всегда будут помнить павших героев и почитать живых старцев, которые своими бесценными советами и по сей день помогают развитию общества.

В ходе мероприятия дана информация о фактах военного периода, связанных с СамГУ.

В продолжение торжества участникам Второй мировой войны, почтенным старцам вручены ценные подарки. А в знак приветствия им студенты музыкального факультета продемонстрировали специально подготовленную концертную программу.

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