Профсоюзные органы Навоийской области проводят акцию "Память - вечна, подвиг - бессмертен"

НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 8 мая. /УЗИНФОРМ/. На основании постановления президиума Кенгаша Совета Федерации профсоюзов Узбекистана за № 11-23 "о" от 29 апреля 2013 года "О проведении акции "Хотира - абадий, жасорат - мангу" ("Память - вечна, подвиг - бессмертен"), приуроченной к празднованию всенародного праздника, посвященного 9 мая - Дню памяти и почестей, а также 68-й годовщине Победы над фашизмом во Второй мировой войне 1941-1945 годов, во всех организациях, предприятиях и учреждениях области проводятся мероприятия, посвященные бессмертному подвигу и памяти земляков, мужественно и храбро сражавшихся за свободу и независимость Родины.

Как известно, согласно Указу Президента Республики Узбекистан Ислама Каримова всем участникам и инвалидам Второй мировой войны в связи с праздником установлено единовременное денежное вознаграждение в размере 500 тысяч сумов. Исходя из своих возможностей, профсоюзы Республики также решили внести свой вклад в это благородное дело и выделили из профсоюзных средств по 200 тысяч сумов для каждого ветерана войны.

В рамках акции профсоюзные органы совместно с представителями местных хокимиятов, отделами по делам обороны, комитетами женщин, фондами "Нуроний" и "Махалла" проводят различные мероприятия, концерты, встречи с целью чествования участников войны и отдания дани уважения памяти погибших и умерших героев.

Одно из таких мероприятий состоялось 7 мая в кафе "Шамс", организованное по инициативе Навоийского городского Совета профсоюза работников образования, науки и культуры. С праздником Победы ветеранов поздравили председатель Навоийского областного объединения профсоюзов, сенатор Назира Тогаева и заместитель хокима Навоийской области, председатель Комитета женщин Анора Бобомуродова. В торжественной обстановке они вручили ветеранам денежные вознаграждения и памятные подарки.

Профсоюзная акция "Хотира - абадий, жасорат - мангу" продолжается во всех городах и районах области.

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