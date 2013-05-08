В Зарафшане поздравили ветеранов войны с Днем памяти и почестей

НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 8 мая. /УЗИНФОРМ/. 7 мая по инициативе городского благотворительного фонда "Нуроний" в городе Зарафшан прошло мероприятие, посвященное чествованию ветеранов Второй мировой войны.

По словам председателя фонда Ш. Икромова, сегодня в городе Зарафшане проживает всего 7 участников Второй мировой войны 1941-1945 годов. Накануне праздника на предприятиях, учебных заведениях проводятся различные мероприятия с участием ветеранов. Так, в горном профессиональном колледже провели мероприятие "Встреча трех поколений". Приводятся в порядок могилы ушедших воинов. Установили мраморный камень на могиле фронтовика Виктора Жуковского.

На мероприятии ветеранам войны были вручены цветы и денежные вознограждения фонда "Нуроний" в размере по 100 тысяч сумов. Организован праздничный концерт, где исполнялись песни и музыка военных лет.

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