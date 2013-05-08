Шахматный турнир посвятили знаменательной дате

НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 8 мая. /УЗИНФОРМ/. 8 мая в средней общеобразовательной школе № 29 Кызылтепинского района провели шахматный турнир, посвященный знаменательной дате 9 мая - Дню памяти и почестей.

В турнире приняли участие 8 команд шахматистов, организованных из ветеранов войны и их внуков. По итогам шахматных баталий первое место с наибольшим количеством очков завоевала команда Узок хожи Умурова и его внука Дилшодбека. На втором месте - ветеран Истамбобо Холиков и его внук Озодбек. Третье почетное место - у ветерана войны Худойберди хожи Рахматова и его внука Камолбека. На турнире особую интересную и красивую игру показали юные шахматисты Б.Тошпулатов, Ф. Хусенова, И. Фармонов.

В заключение победители и участники турнира были награждены ценными призами от организаторов мероприятия.

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