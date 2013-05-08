В Намангане подвели итоги развития области за первый квартал

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 8 мая. /УЗИНФОРМ/. Вчера под председательством заместителя премьер-министра Узбекистана А. Икрамова в Наманганском областном хокимияте состоялось собрание актива области, посвященное итогам социально-экономического развития области в 1 квартале текущего года. По селекторной связи в собрании приняли участие причастные к повестке дня работники хокимиятов города Намангана и районов.

О ходе исполнения областной программы социально-экономического развития на 2013 – 2015 годы доложил заместитель хокима области Х. Жалолов. По данному вопросу была заслушана информация руководителей ряда областных управлений экономики.

При обсуждении результатов работы основное внимание было уделено анализу допущенных недостатков, мерам по их устранению, вводу в действие неиспользованных резервов. В частности, отмечалось, что в Наманганской области недостаточно эффективно используются приусадебные земельные участки, развитие социальной и производственной инфраструктуры требует дополнительных усилий.

Неудовлетворительной признана деятельность соответствующих структур по созданию новых рабочих мест и обеспечению занятости населения, трудоустройству выпускников профессиональных колледжей.

Такая же оценка дана руководителям подразделений коммунальной сферы, не обеспечивающих на требуемом уровне электро-, газо- и водоснабжение населения.

Критическая оценка состояния исполнительской дисциплины в хокимиятах города и районов, а также в низовых отделах и организациях прозвучала в выступлении ответственного работника Кабинета Министров Узбекистана Т. Хожаниёзова.

Итоги собрания в заключительных речах подвели заместитель премьер-министра А. Икрамов и хоким области Б. Юсупов.

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