Почта Узбекистана поздравила ветеранов с 9 мая

ТАШКЕНТ, 8 мая. /УЗИНФОРМ/. В преддверии отмечаемого 9 мая в Узбекистане Дня памяти и почести ОАО "Узбекистон почтаси" накануне вручила подарки ветеранам, проживающим в "Республиканском пансионате ветеран труда и войны". Об этом сообщает пресс-служба общества.

Кроме того, приказом ОАО "Узбекистон почтаси" 37 участникам и инвалидам Второй мировой войны, ранее работавшим на предприятиях почтовой связи, вручены ценные подарки и денежные вознаграждения.

Аналогичные мероприятия в честь Дня памяти и почести проходят по всей Республике. Их участники отдают дань глубокого уважения и признательности, героизму и самоотверженности ветеранов Второй мировой войны.

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