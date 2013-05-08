Узбекистан и Казахстан обсудили вопросы автомобильных перевозок

ТАШКЕНТ, 8 мая. /УЗИНФОРМ/. Узбекистан и Казахстан провели на днях в Ташкенте очередное заседание двусторонней совместной комиссии по вопросам международных автомобильных перевозок. Двухдневное заседание проходило в Узбекском агентстве автомобильного и речного транспорта, сообщает сегодня пресс-служба УзААРТ.

С узбекской стороны в нем приняли участие представители Узбекского агентства автомобильного и речного транспорта, МИД, МВЭСИТ, ГТК, Республиканского дорожного фонда при Министерстве финансов и Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Узбекистана. Казахстанская сторона была представлена Министерством транспорта и коммуникаций Республики Казахстан и Союзом международных автомобильных перевозчиков Республики Казахстан (КазАТО).

На встрече были рассмотрены текущее состояние и перспективы двустороннего сотрудничества в сфере международных автомобильных перевозок. Стороны, в частности, обсудили вопросы реализации соглашения о международном автомобильном сообщении, использования бланков разрешений для осуществления международных автомобильных перевозок грузов, установления дополнительной квоты обмена бланками разрешений для осуществления международных автомобильных перевозок грузов на 2013 год и согласования предварительный квоты на 2014 год.

Состоялся обмен информацией о законодательных актах и нормативно правовых документах в области автомобильного транспорта двух стран. По итогам заседания подписан протокол.

Стороны отметили важность продолжения работы данного механизма двустороннего взаимодействия. В этой связи, принято решение провести следующее заседание совместной комиссии в Казахстане. Сроки будут согласованы по дипломатическим каналам.

Напомним, совместная узбекско-казахстанская комиссия по вопросам международных автомобильных перевозок создана в соответствии со статьей 14 Соглашения между Правительством Республики Узбекистан и Правительством Республики Казахстан о международном автомобильном сообщении от 20 марта 2006 года.

УЗИНФОРМ