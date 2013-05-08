В посольстве России отпраздновали 68-ю годовщину Победы

ТАШКЕНТ, 8 мая. /УЗИНФОРМ/. По случаю 68-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Посольстве России в Узбекистане 8 мая был организован прием для ветеранов и тружеников трудового фронта.

Открывая мероприятие, Посол РФ в Узбекистане Владимир Тюрденев выразил высокую признательность и благодарность всем ветеранам Великой Отечественной войны за проявленные ими героизм, самоотверженность и самопожертвование. "Советский Союз за годы войны потерял миллионы своих граждан. Все республики бывшего СССР понесли многочисленные людские потери", - сказал он.

По словам В.Тюрденева, важнейший урок войны состоит в том, что Победа над казавшимися тогда непобедимыми силами фашизма была обеспечена силой духа и подлинной дружбой всех народов большой страны. Он подчеркнул, что в каждой операции этой страшной войны активно участвовали узбекистанцы, а воинские соединения, сформированные в Республике, показывали в боях образцы высокой воинской самоотверженности и отваги.

Посол России отметил, что с самых первых дней войны Узбекистан занял передовые позиции в экономическом обеспечении обороны. Основная часть имеющейся в Республике промышленности была переведена на производство вооружения и военной техники. Несмотря на все трудности, тут были размещены многие эвакуированные предприятия.

В завершение В.Тюрденев еще раз поздравил ветеранов с праздником и заверил: "Мы помним и чтим тех, кто героически сражался на фронте, тех, кто самоотверженно трудился в тылу, шаг за шагом приближая Великую Победу. Чувство благодарности живет в наших сердцах и мы отдаем дань вашей отваге и стойкости".

В рамках мероприятия в российском посольстве была представлена фотовыставка, посвященная Дню Победы. На фотографиях отражены основные этапы Великой Отечественной войны.

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