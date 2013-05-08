В Бухаре определились участники международного фестиваля кукольного искусства

БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 8 мая. /УЗИНФОРМ/. Театральные труппы Бухарской области приняли участие в отборочном этапе Международного фестиваля кукольного искусства. Он прошел 6 мая в Бухарском государственном театре кукол.

По правилам фестиваля участники должны были подготовить представления с куклами, отражающие народные традиции и обычаи, эпос и народное творчество. По итогам конкурса победителем стала труппа кукольного театра Гиждуванского района.

Теперь актеры примут участие в финале международного фестиваля. Он пройдет 22-23 мая в Хорезме, куда будут приглашены кукольные театры и создатели кукол из Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Турции.

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