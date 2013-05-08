



Юные теннисисты вспоминают заслуженного тренера страны



БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 8 мая. /УЗИНФОРМ/. Порядка 130 теннисистов съехались в Бухару с 11 областей страны для участия в чемпионате Узбекистана по настольному теннису. В чемпионате принимают участие спортсмены 1998-2002 годов рождения. Также в рамках турнира пройдут показательные выступления ветеранов спорта. 11 мая состоится финал и церемония закрытия. Турнир, проходящий 4-й год подряд в спортивной школе №1, посвящен памяти заслуженного тренера Узбекистана Гуляма Муминова. Он основал школу настольного тенниса в Бухарской области. Как сообщили в спортшколе, победителям будут вручены медали и кубки, присланные одним из учеников Гуляма Муминова из Германии. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи