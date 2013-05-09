Чартакский каратист поедет на чемпионат мира

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 9 мая. /УЗИНФОРМ/. В начинающемся в Дели чемпионате мира по карате примет участие чартакский парень Сарварбек Муродуллаев. Выпускник педагогического колледжа является сильнейшим в стране в весовой категории 60 кг.

"Моя цель – выше поднять флаг узбекского спорта", – говорит Сарварбек. - "Надеюсь, что сумею стать чемпионом мира".

Чемпионат мира в индийской столице пройдет с 15 по 24 мая. Параллельно со взрослыми будет состязаться и молодежь.

Сарварбеку не привыкать побеждать. Первый успех к нему пришел в 2005 году, когда он на открытом первенстве Наманганской области завоевал третье место. Два года спустя Сарварбек стал обладателем Кубка страны среди юношей. Вообще же у нашего героя несколько килограммов медалей и еще кубки.

Самое большое пока его достижение – победа на международном турнире в Малайзии в 2010 году.

"Это были самые трудные соревнования в моей спортивной биографии. Особенно тяжело было в полуфинале, где я боролся с японским каратистом", – вспоминает Сарварбек.

Как рассказывает борец, в основное время схватка закончилась вничью – 4:4, причем он пропустил коронный удар японца зукки (так называется в карате удар в живот). А в дополнительную минуту Сарварбек нанес именно такой же удар и вышел в финал.

"Здесь мне было полегче. Я провел свой любимый удар с разворота (урамамаши) и еще зукки. За первый судьи дали 3 очка, за второй – еще очко. В итоге – 4:0", – делится впечатлениями от той схватки Сарварбек.

Первым наставником талантливого борца стал его отец – Джавлонбек Джаббаров, ныне покойный. Заниматься карате Сарварбек начал довольно поздно, в 10 лет, но успехи пришли к нему быстро. Сейчас он тренируется у самого известного специалиста Наманганской области – Абдулло Ташбаева.

Режим дня у Сарварбека – очень жесткий. Тренировки – 2 раза в день: с 8 до 10 утра и с 4 до 6 часов дня. При этом он еще и работает тренером в Чартакском клубе карате.

Поддерживает спортивный режим: питается салатами, пьет натуральные соки, из мяса – только куриное. "Это чтобы сохранять вес", – поясняет Сарварбек.

"А какие у тебя силовые показатели, какой вес штанги выжимаешь, например?" – спрашиваем его.

"Штангу мы не тягаем, чтобы сохранить резкость. Зато основное внимание – отжиманиям, пресс качаем. Например, могу подтянуться больше 25 раз, отжаться – свыше ста раз".

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