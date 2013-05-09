В Узбекистане принята программа рационального водопользования до 2017 года

ТАШКЕНТ, 9 мая. /УЗИНФОРМ/. Президент Узбекистана Ислам Каримов подписал Постановление, которым утвердил меры по дальнейшему улучшению мелиоративного состояния орошаемых земель и рациональному использованию водных ресурсов на период 2013-2017 годы (№ ПП-1958 от 19 апреля 2013 года).

Цель документа – дальнейшее улучшение мелиоративного состояния орошаемых земель, развитие сети мелиоративных и ирригационных объектов, рациональное и бережное использование водных ресурсов, обеспечение на этой основе устойчивого функционирования сельскохозяйственного производства, повышение плодородия земель и увеличение урожайности сельскохозяйственных культур.

Президент одобрил Государственную программу по улучшению мелиоративного состояния орошаемых земель и рациональному использованию водных ресурсов на период 2013-2017 годы, которая предусматривает:

комплекс мер по улучшению мелиоративного состояния орошаемых земель и обеспечению рационального использования водных ресурсов (30 мероприятий),

прогнозные параметры работ по мелиоративному улучшению орошаемых земель, строительства и реконструкции ирригационных объектов, ремонта и восстановления оросительной сети, внедрения системы капельного орошения.

Глава государства распорядился расширить полномочия и функции Объединенных дирекций строящихся предприятий Министерства сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан, возложив на них функции заказчика по строительству и реконструкции ирригационных объектов, осуществляемых за счет государственных капитальных вложений, ремонту и восстановлению межрайонных и межхозяйственных коллекторов и других мелиоративных объектов. Министерству финансов совместно с региональными властями поручено в двухмесячный срок обеспечить эти преобразования.

Постановлением установлен порядок, в соответствии с которым, начиная с 1 мая 2013 года, в договорах аренды по предоставлению земельных участков для производства плодоовощной, виноградарской и бахчевой продукции, заключаемых между органами исполнительной власти и сельскохозяйственными товаропроизводителями, как правило, предусматриваются инвестиционные обязательства последних по внедрению системы капельного орошения и других водосберегающих технологий полива.

В месячный срок в Кабинет Министров будут внесены предложения по механизму стимулирования в 2013-2014 годах, в порядке эксперимента, сельскохозяйственных товаропроизводителей по внедрению ими системы капельного орошения.

Документом утверждена обновленная структура Департамента по управлению Фондом мелиоративного улучшения орошаемых земель при Министерстве финансов Республики Узбекистан с общей предельной численностью управленческого персонала 38 единиц. В его составе будут созданы региональные группы технического сопровождения мелиоративных работ, обеспечивающие на местах технический надзор за качеством мелиоративных работ, их соответствием установленным нормативам и проектным параметрам, а также контрольный обмер объемов выполненных работ.

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