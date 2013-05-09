Узбекистан и ФРГ обсудили межпарламентский диалог

ТАШКЕНТ, 9 мая. /УЗИНФОРМ/. В Министерстве иностранных дел Республики Узбекистан 8 мая был принят депутат Бундестага Федеративной Республики Германия, спикер по экономическим вопросам фракции ХДС/ХСС Йоахим Пфайффер.

На встрече состоялся обмен мнениями по различным аспектам взаимодействия Узбекистана и ФРГ, включая перспективы развития межпарламентского сотрудничества как одного из важных компонентов многопланового узбекско-германского диалога.

Йоахим Пфайффер прибыл в город Ташкент для участия в международном "круглом столе" на тему "Вопросы дальнейшего развития институтов парламентского и общественного контроля: национальный и европейский опыт", сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.

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