



Положение Узбекистана в майском рейтинге FIFA не изменилось



НОВОСТИ В МИРЕ, 9 мая. /УЗИНФОРМ/. Международная федерация футбольных ассоциаций (FIFA) 9 мая обновила консолидированный рейтинг национальных сборных команд мира по футболу. В новом рейтинге положение сборной Узбекистана осталось без изменений. Национальная сборная занимает 66-е место и имеет в своем активе 521 очко. Среди стран Азиатского континента команда Узбекистана продолжает занимать 5-е место, пропустив вперед сборные Японии, Южной Кореи, Австралии и Ирана. Пятерка сильнейших футбольных стран мира также осталась прежней: Испания, Германия, Аргентина, Хорватия и Португалия. Следующее обновление мирового рейтинга FIFA произойдет 6 июня 2013 года. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи