Показатели деятельности Госкомконкуренции Узбекистана в январе-марте 2013 года

ТАШКЕНТ, 9 мая. /УЗИНФОРМ/. Государственный комитет Республики Узбекистан по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции обнародовал показатели своей деятельности в январе-марте 2013 года.

Приватизация и управление госимуществом

За отчетный период реализовано 17 государственных активов на общую сумму 2 756,3 млн. сумов, из которых 810,0 млн. сумов составляют инвестиционные обязательства, принятые инвесторами по договорам купли-продажи, предусматривающие модернизацию производства, создание дополнительных рабочих мест, увеличение объема выпуска импортозамещающей продукции. По 155 договорам купли-продажи государственных активов на сегодняшний день выполнено инвестиционных обязательств на сумму 243 млн. долл. и 124,5 млрд. сумов.

По состоянию на 1 апреля комитетом осуществляется мониторинг 927 приватизированных предприятий с государственной долей в уставном фонде, в том числе 319 АО и 608 ООО. За отчетный период 889 хозяйственных обществ получили прибыль, в том числе 555 добились увеличения рентабельности по сравнению с прошлым годом.

Центрами аренды дополнительно выявлено свыше 13,3 тысяч неиспользуемых государственных объектов нежилого фонда, из которых около 12,3 тысяч передано в аренду, создано около 24,9 тысяч рабочих мест. От аренды госимущества в целом поступило 10,8 млрд. сумов. Половина этой выручки (5,39 млрд. сумов) направлена в местные бюджеты, еще 4,18 млрд. сумов переданы балансодержателям государственного имущества.

Развитие фондового рынка

Оборот рынка ценных бумаг (акции и корпоративные облигации) в первом квартале 2013 года вырос на 60,9% и составил 194,4 млрд. сумов. Оборот вторичного рынка ценных бумаг составил 77,4 млрд. сумов, в том числе организованного рынка акций – 9,08 млрд. сумов (1488 сделок), неорганизованного рынка акций – 68,07 млрд. сумов.

Оценочная, биржевая и риэлторская деятельность

В январе-марте выданы 3 лицензии на право осуществления оценочной деятельности, 3 лицензии на право осуществления риэлторской деятельности. Физическим лицам, успешно прошедшим экзамены, выдано 28 квалификационных сертификатов оценщика, 18 квалификационных сертификатов риэлтора. На 1 апреля 2013 года в Узбекистане зарегистрированы 141 оценочная организация, 146 риэлторских организаций, 705 сертифицированных оценщиков, 922 сертифицированных риэлтора.

Нормотворчество

Госкомконкуренции продолжает совершенствовать нормативно-правовую базу в своей сфере деятельности. В отчетный период комитетом разработано 11 проектов нормативно-правовых актов, включая 9 проектов решений Кабинета Министров и 2 ведомственных нормативно-правовых акта.

В настоящее время комитетом ведется работа над подготовкой 4 законопроектов в сфере углубления демократических рыночных реформ и либерализации экономики. В их числе: проекты законов "О приватизации", "Об управлении государственным имуществом", "О биржах и биржевой деятельности", "О коммерческой тайне".

Кроме того, разработаны и направлены на согласование в соответствующие министерства и ведомства проекты 6 постановлений Кабинета Министров. Комитетом также разработаны проекты двух национальных стандартов риэлторской деятельности, в стадии разработки находятся проекты еще двух стандартов в этой области.

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