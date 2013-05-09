Ислам Каримов поздравил нового малазийского премьера

ТАШКЕНТ, 9 мая. /УЗИНФОРМ/. Президент Узбекистана Ислам Каримов направил телеграмму на имя Датук Сери Мохд Наджиба Тун Хаджи Абдула Разака, в которой поздравил его с переизбранием на пост премьер-министра Малайзии. Об этом сообщает пресс-служба узбекского лидера.

Напомним, на состоявшихся 5 мая в Малайзии парламентских выборах победу одержала правящая коалиция "Национальный фронт" под руководством премьер-министра Наджиба Разака, получив 133 мандата в 222-местном парламенте. Действующий глава правительства занимает этот пост с апреля 2009 года.

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