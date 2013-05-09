В Узбекистане отмечают День памяти и почестей

ТАШКЕНТ, 9 мая. /УЗИНФОРМ/. 9 мая в Узбекистане национальный праздник – День памяти и почестей. Он отмечается ежегодно по инициативе Президента Республики Ислама Каримова. В этот день по всей стране на местах проходят торжественные мероприятия.

Особенно многолюдно сегодня на Площади Памяти в столице, куда пришли ветераны войны и труда, иностранные послы и дипломаты, члены правительства, депутаты и сенаторы, военнослужащие, представители министерств и ведомств.

В их числе – коллектив Государственного комитета связи, информатизации и телекоммуникационных технологий Республики Узбекистан и представители предприятий отрасли, которые отдавая дань памяти ушедшим, их мужеству и самоотверженности, оказывая почесть ветеранам Второй мировой войны, возложили венки к подножью памятника Скорбящей матери.

В эти дни, по случаю праздника, представители предприятий системы связи, информатизации и телекоммуникационных технологий Узбекистана посещают ветеранов войны и труда, оказывая им материальную, социальную и бытовую помощь, сообщает пресс-служба Госкомсвязи.

Напомним, 25 апреля 2013 года был подписан Указ Президента "О поощрении участников Второй мировой войны" единовременным денежным вознаграждением, что стало еще одним проявлением большого внимания и заботы о ветеранах в Узбекистане.

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