В Узбекистане работают 124 предприятия-монополиста

ТАШКЕНТ, 9 мая. /УЗИНФОРМ/. По состоянию на 1 апреля 2013 года, в Узбекистане осуществляют деятельность 124 предприятия-монополиста по 128 видам продукции и услуг. Такие данные обнародовал Государственный комитет Республики Узбекистан по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции.

По сравнению с 1 апреля 2012 года, количество предприятий-монополистов сократилось на 39 единиц. Как отмечается в сообщении комитета, это достигнуто благодаря созданным благоприятным условиям для развития конкуренции, в том числе за счет увеличения доли новых хозяйствующих субъектов, и в результате принимаемых в данном направлении мер.

Ранее Госкомконкуренции сообщал, что по итогам 2012 года количество предприятий-монополистов в Узбекистане сократилось на 27% (или 45 субъектов), количество видов монопольной продукции – на 19% (30 позиций). Согласно расчетам, количество монополистов на начало 2013 года составляло 122, видов монопольной продукции – 128. Таким образом, за январь-март текущего года число предприятий-монополистов увеличилось на 2 единицы.

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