В Узбекистане рассчитан индекс монополизации экономики за первый квартал 2013 года

В Узбекистане рассчитан индекс монополизации экономики за первый квартал 2013 года09.05.2013 19:17
ТАШКЕНТ, 9 мая. /УЗИНФОРМ/. Государственный комитет Республики Узбекистан по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции рассчитал уровень монополизации предпринимательства в Республике по итогам января-марта 2013 года.
Согласно этим данным, в отчетном периоде индекс монополизации составил 0,37. Как отмечается в сообщении пресс-службы комитета, это свидетельствует о низком уровне монополизации и снижении уровня монополизации экономики Республики.
Напомним, по итогам 1-го квартала 2012 года этот показатель составлял 0,32 пункта, 2011-го – 0,35, 2010-го – 0,42. По итогам минувшего года индекс монополизации равнялся 0,30 пункта.
Динамика индекса монополизации экономики Узбекистана в 2010-2013 годах
|Период
|2010
|2011
|2012
|2013
|1-й квартал
|0,42
|0,35
|0,32
|0,37
|1-е полугодие
|0,41
|0,36
|0,34
|
|9 месяцев
|0,39
|0,33
|0,28
|
|Год
|-
|-
|0,30
|
Уровень монополизации предпринимательства рассчитывается как отношение количества хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение на рынках, и субъектов естественных монополий к общему количеству действующих субъектов (без фермерских и дехканских хозяйств).
Расчет индекса монополизации предпринимательства осуществляется в соответствии с Системой ежеквартальных индикаторов оценки масштабов либерализации и модернизации экономики, уровня формирования в стране делового климата, утвержденной Постановлением Президента Республики Узбекистан № ПП-1464 от 7 января 2011 года.
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