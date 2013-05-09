В Узбекистане рассчитан индекс монополизации экономики за первый квартал 2013 года

ТАШКЕНТ, 9 мая. /УЗИНФОРМ/. Государственный комитет Республики Узбекистан по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции рассчитал уровень монополизации предпринимательства в Республике по итогам января-марта 2013 года.

Согласно этим данным, в отчетном периоде индекс монополизации составил 0,37. Как отмечается в сообщении пресс-службы комитета, это свидетельствует о низком уровне монополизации и снижении уровня монополизации экономики Республики.

Напомним, по итогам 1-го квартала 2012 года этот показатель составлял 0,32 пункта, 2011-го – 0,35, 2010-го – 0,42. По итогам минувшего года индекс монополизации равнялся 0,30 пункта.

Динамика индекса монополизации экономики Узбекистана в 2010-2013 годах

Период 2010 2011 2012 2013 1-й квартал 0,42 0,35 0,32 0,37 1-е полугодие 0,41 0,36 0,34 9 месяцев 0,39 0,33 0,28 Год - - 0,30

Уровень монополизации предпринимательства рассчитывается как отношение количества хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение на рынках, и субъектов естественных монополий к общему количеству действующих субъектов (без фермерских и дехканских хозяйств).

Расчет индекса монополизации предпринимательства осуществляется в соответствии с Системой ежеквартальных индикаторов оценки масштабов либерализации и модернизации экономики, уровня формирования в стране делового климата, утвержденной Постановлением Президента Республики Узбекистан № ПП-1464 от 7 января 2011 года.

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