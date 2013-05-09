Наманганский гроссмейстер победил на открытом турнире Ферганской долины

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 9 мая. /УЗИНФОРМ/. Во вторник завершился открытый турнир по быстрым шахматам, посвященный памяти мастера спорта Эркинжона Каримова, внесшего большой вклад в развития шахмат в Ферганской долины, приуроченный к Дню памяти и почестей.

Проходил турнир в Пахтаабадском районе Андижанской области. Контроль времени предусматривал по 30 минут каждому игроку на всю партию.

Турнир собрал много сильных шахматистов Ферганской долины. Всего участвовало 167 спортсменов в трех отдельных турнирах.

В главном турнире среди мужчин, собравшем 66 шахматистов, победил представитель Наманганской области, недавно ставший гроссмейстером Узбекистана Вильдан Галямов. Он набрал 7,5 очков из 9 возможных.

Второе место занял представитель Андижанской области Сирожидин Усмонов. Третье место разделили мастер ФИДЕ Баходыр Холмирзаев (Наманган) и гроссмейстер Узбекистана Алишер Рустамов (Фергана). Они набрали по 7 очков.

В юношеском турнире, показав великолепный результат – 8,5 очка из 9 возможных – первое место занял наманганец Иброхим Парпибаев. Он является воспитанником ДЮСШ № 18 города Намангана, а тренирует тренер Вильдан Галямов. Среди девушек первое место заняла Мафтуна Усманова.

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