Парад наманганских школьников перед ветеранами войны

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 9 мая. /УЗИНФОРМ/. Ученики школы № 1 Намангана прошли строевым шагом перед героями Второй мировой войны. Это уже сложившаяся традиция – проводить парад в честь ветеранов накануне Дня памяти и почестей.

Директор школы Тамара Ганиева, открывая торжество, произнесла здравицу: "Сегодня мы посвящаем это мероприятие нашим дорогим ветеранам! Поздравляем вас! Наша торжественная линейка объявляется открытой!".

Почетными гостями праздника были ветераны войны Михаил Михайлович Надршин, Обиджон-ота Тошбаев, Самсокжон-ота Низамов, а также ветераны труда, бывшие учителя школы № 1 Неля Петровна Ким и Людмила Васильевна Волынец.

Школьники прошли маршем, держа равнение на ветеранов войны. Ребята специально для этого случая подготовили солдатские атрибуты – пилотки, погончики.

Затем школьники развлекли ветеранов танцами: лихо отплясывали "Яблочко", попурри на узбекские мелодии, испанское танго. 8 "д" класс растрогал почтенных ветеранов танцем под песню "Синий платочек". Почетные гости праздника и сами вышли на сцену вспомнить молодость.

В конце мероприятия ветеранам войны были вручены памятные подарки.

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